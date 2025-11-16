Новий прожитковий мінімум з 2026 року: чи відчують українці покращення

У 2026 році в Україні зміниться прожитковий мінімум. Чи відчує кожен громадянин ці зміни у своєму бюджеті та які наслідки вони можуть мати для повсякденних витрат, читайте далі.

Що буде з прожитковим мінімумом у 2026 році?

У 2026 році в Україні зросте прожитковий мінімум, пише 24 Канал. Згідно із Бюджетною декларацією на 2026 – 2028 роки, мінімальні показники будуть такими:

Цікаво Жінкам додадуть до пенсії по 870 гривень: кому надійдуть гроші вже у грудні

Працездатні особи: 3 288 гривень у 2026 році (у 2025 році – 3 028 гривень)

3 288 гривень у 2026 році (у 2025 році – 3 028 гривень) Особи, які втратили працездатність: 2 564 гривні у 2026 році (у 2025 році – 2 361 гривня)

2 564 гривні у 2026 році (у 2025 році – 2 361 гривня) Діти до 6 років: 2 783 гривні у 2026 році (у 2025 році – 2 563 гривні)

2 783 гривні у 2026 році (у 2025 році – 2 563 гривні) Діти від 6 до 18 років: 3 471 гривня у 2026 році (у 2025 році – 3 196 гривень)

3 471 гривня у 2026 році (у 2025 році – 3 196 гривень) Базовий показник на одну особу: 3 171 гривня у 2026 році (у 2025 році – 2 920 гривень)

При цьому, прожитковий мінімум для працездатних громадян планується підвищувати й у наступні роки: 3 288 гривень у 2026 році, 3 482 гривні у 2027 та 3 667 гривень у 2028 році.

Зверніть увагу! Це означає, що номінально українці отримають більше, проте реальний ефект залежатиме від рівня інфляції та зміни цін на основні товари та послуги.

Чи вплине зростання прожиткового мінімуму на соцвиплати?

Як пояснили у Пенсійному фонді, зростання прожиткового мінімуму впливає на багато соціальних виплат: мінімальну пенсію, допомогу з безробіття, аліменти, соціальні пільги, а також неоподатковувані виплати на поховання та благодійну допомогу. В

Відповідно, підвищення мінімуму підвищує базу розрахунку цих виплат та може трохи полегшити фінансове становище окремих категорій населення.

Що буде із пенсійними виплатами у 2026 році?