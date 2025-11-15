Кому нарахують доплату до пенсії у грудні?

Уже в грудні додаткову доплату отримають багатодітні матері – жінки, які народили або усиновили п’ятьох й більше дітей. А також ті, хто виховував їх до шестирічного віку, пише 24 Канал з посиланням на закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Цікаво "Зимова тисяча" від Зеленського: як і до якого числа можна подати заявку

Розмір виплати розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 361 гривня у 2025 році). Тож у грудні таким жінкам буде нараховано близько 873 гривні доплати.

Цікаво! Крім того, багатодітні матері можуть оформити пенсію достроково: з 50 років та за наявності не менше 15 років стажу.

Чи нараховується доплата жінкам автоматично до пенсії?

У ПФУ також пояснили: щоб отримати доплату, потрібно звернутися до фонду та подати стандартний пакет документів: паспорт, ІПН, свідоцтва про народження дітей, документи про стаж та відповідну заяву.

Зауважте! Фахівці ПФУ перевіряють надані дані, а лише потім ухвалюють рішення про призначення доплати.

Водночас право на спеціальну пенсію мають не лише матері, які виховали п’ятьох і більше дітей, а й батьки. Чоловіки, які самостійно або разом із дружиною виховували п’ятеро дітей до шестирічного віку, також можуть претендувати на таку пенсію за умови підтвердження виховання та необхідного страхового стажу.

Які ще є надбавки до пенсії в Україні?