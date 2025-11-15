Кому нарахують доплату до пенсії у грудні?
Уже в грудні додаткову доплату отримають багатодітні матері – жінки, які народили або усиновили п’ятьох й більше дітей. А також ті, хто виховував їх до шестирічного віку, пише 24 Канал з посиланням на закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".
Цікаво "Зимова тисяча" від Зеленського: як і до якого числа можна подати заявку
Розмір виплати розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 361 гривня у 2025 році). Тож у грудні таким жінкам буде нараховано близько 873 гривні доплати.
Цікаво! Крім того, багатодітні матері можуть оформити пенсію достроково: з 50 років та за наявності не менше 15 років стажу.
Чи нараховується доплата жінкам автоматично до пенсії?
У ПФУ також пояснили: щоб отримати доплату, потрібно звернутися до фонду та подати стандартний пакет документів: паспорт, ІПН, свідоцтва про народження дітей, документи про стаж та відповідну заяву.
Зауважте! Фахівці ПФУ перевіряють надані дані, а лише потім ухвалюють рішення про призначення доплати.
Водночас право на спеціальну пенсію мають не лише матері, які виховали п’ятьох і більше дітей, а й батьки. Чоловіки, які самостійно або разом із дружиною виховували п’ятеро дітей до шестирічного віку, також можуть претендувати на таку пенсію за умови підтвердження виховання та необхідного страхового стажу.
Які ще є надбавки до пенсії в Україні?
В Україні діє система доплат для літніх людей, які потребують додаткової підтримки. Розмір надбавок залежить від віку, стану здоров’я та наявного трудового стажу.
Зокрема, пенсіонерам, яким необхідний постійний догляд, можуть призначати підвищену виплату, а за понаднормовий страховий стаж передбачені окремі доплати.
Також для людей старшого віку встановлено вікові надбавки, що зростають разом із наближенням до найстарших вікових груп. Це дозволяє частково компенсувати додаткові потреби, що виникають із віком.