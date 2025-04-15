Де найвища мінімальна зарплата у світі у 2025 році
- У 2025 році Люксембург має найвищу мінімальну зарплатню у світі: 2 637,79 євро на місяць для некваліфікованих працівників і 3 165,35 євро для кваліфікованих.
- Серед інших країн з високими мінімальними зарплатами: Австралія з 15,57 долара на годину, Нідерланди з 14,06 євро, Ірландія з 13,50 євро, Німеччина з 12,82 євро, Велика Британія з 12,21 фунта стерлінга.
Найвищу мінімальну зарплатню у світі мають жителі однієї з європейських країн. Оплата там перевищує "мінімалки" найбільш розвинених економік світу.
Де найбільша "мінімалка" у світі
Йдеться про Люксембург, де мінімальна зарплатня для некваліфікованих працівників становить 2 637,79 євро на місяць, або 15,25 євро за годину, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Ціна держави".
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Для кваліфікованих працівників мінімальна зарплата ще вища – 3 165,35 євро на місяць, або 18,30 євро за годину.
Де ще високі мінімальні зарплати:
Австралія – 15,57 долара на годину (приблизно 24,1 австралійського долара);
Нідерланди – 14,06 євро на годину;
Ірландія – 13,50 євро на годину;
Німеччина – 12,82 євро на годину;
Велика Британія – 12,21 фунта стерлінга на годину (приблизно 15,84 долара).
Зауважте! Ці показники перевищують мінімальну зарплату в інших країнах, наприклад США, де федеральна ставка залишається на рівні 7,25 долара на годину.