Де найвища мінімальна зарплата у світі у 2025 році

Найвищу мінімальну зарплатню у світі мають жителі однієї з європейських країн. Оплата там перевищує "мінімалки" найбільш розвинених економік світу.

Де найбільша "мінімалка" у світі

Йдеться про Люксембург, де мінімальна зарплатня для некваліфікованих працівників становить 2 637,79 євро на місяць, або 15,25 євро за годину, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Ціна держави".

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Для кваліфікованих працівників мінімальна зарплата ще вища – 3 165,35 євро на місяць, або 18,30 євро за годину.

Де ще високі мінімальні зарплати:

Австралія – 15,57 долара на годину (приблизно 24,1 австралійського долара);

Нідерланди – 14,06 євро на годину;

Ірландія – 13,50 євро на годину;

Німеччина – 12,82 євро на годину;

Велика Британія – 12,21 фунта стерлінга на годину (приблизно 15,84 долара).

Зауважте! Ці показники перевищують мінімальну зарплату в інших країнах, наприклад США, де федеральна ставка залишається на рівні 7,25 долара на годину.