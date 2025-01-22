Скільки гривень можна отримати за 200 доларів сьогодні

Протягом останнього тижня курс долара поступово знижувався. Валюта подешевшала у всіх сегментах ринку.

Який курс долара 22 січня

22 січня НБУ встановив курс на рівні 42,17 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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В обмінниках середній курс зараз такий:

купівля здійснюється в середньому за 42,30 гривень за долар;

продаж – 42,40 гривень за долар.

Середній курс у банках дещо відрізняється:

купівля відбувається в середньому за 41,90 гривень за долар;

продаж – 42,50 гривень за долар.

Скільки можна виручити за здачу 200 доларів сьогодні

якщо обміняти 200 доларів у банку , можна отримати орієнтовно 8 380 гривень;

, можна отримати орієнтовно 8 380 гривень; при обміні 200 доларів в обміннику, можна виручити приблизно 8 460 гривень.

За скільки можна купити 200 доларів зараз