22 січня 2025, 16:00
Скільки гривень можна отримати за 200 доларів сьогодні
Основні тези
- НБУ встановив курс долара на рівні 42,17 гривні за долар 22 січня.
- Обмін 200 доларів у банку дає приблизно 8 380 гривень, а в обміннику – 8 460 гривень.
Протягом останнього тижня курс долара поступово знижувався. Валюта подешевшала у всіх сегментах ринку.
Який курс долара 22 січня
22 січня НБУ встановив курс на рівні 42,17 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
Читайте також Росія уже не пріоритет: Китай усе частіше обирає монгольське вугілля
В обмінниках середній курс зараз такий:
- купівля здійснюється в середньому за 42,30 гривень за долар;
- продаж – 42,40 гривень за долар.
Середній курс у банках дещо відрізняється:
- купівля відбувається в середньому за 41,90 гривень за долар;
- продаж – 42,50 гривень за долар.
Скільки можна виручити за здачу 200 доларів сьогодні
- якщо обміняти 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно 8 380 гривень;
- при обміні 200 доларів в обміннику, можна виручити приблизно 8 460 гривень.
За скільки можна купити 200 доларів зараз
- якщо купувати 200 доларів у банку, потрібно буде витратити приблизно 8 500 гривень;
- аби придбати 200 доларів в обміннику, необхідно орієнтовно 8 480 гривень.