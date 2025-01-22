Какой курс доллара 22 января
22 января НБУ установил курс на уровне 42,17 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В обменниках средний курс сейчас такой:
- покупка осуществляется в среднем по 42,30 гривен за доллар;
- продажа – 42,40 гривен за доллар.
Средний курс в банках несколько отличается:
- покупка происходит в среднем за 41,90 гривен за доллар;
- продажа – 42,50 гривен за доллар.
Сколько можно выручить за сдачу 200 долларов сегодня
- если обменять 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно 8 380 гривен;
- при обмене 200 долларов в обменнике, можно выручить примерно 8 460 гривен.
За сколько можно купить 200 долларов сейчас
- если покупать 200 долларов в банке, нужно будет потратить примерно 8 500 гривен;
- чтобы приобрести 200 долларов в обменнике, необходимо ориентировочно 8 480 гривен.