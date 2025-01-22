Какой курс доллара 22 января

22 января НБУ установил курс на уровне 42,17 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка осуществляется в среднем по 42,30 гривен за доллар;

продажа – 42,40 гривен за доллар.

Средний курс в банках несколько отличается:

покупка происходит в среднем за 41,90 гривен за доллар;

продажа – 42,50 гривен за доллар.

Сколько можно выручить за сдачу 200 долларов сегодня

если обменять 200 долларов в банке , можно получить ориентировочно 8 380 гривен;

, можно получить ориентировочно 8 380 гривен; при обмене 200 долларов в обменнике, можно выручить примерно 8 460 гривен.

За сколько можно купить 200 долларов сейчас