Почему сократились поставки российского угля в Китай

Вероятно, именно монгольский уголь на китайском рынке "заменит" российский, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Обратите внимание! Объемы поставок угля из Монголии в Китай выросли на 19%. В то же время именно Индонезия оставалась крупнейшим поставщиком на китайскую территорию в 2024 году.

Несмотря на то, что Пекин и Москва активно сотрудничают, именно российский уголь слишком дорогой для Китая. К тому же санкции США делают рынок России менее интересным для китайских покупателей.

А вот Монголия, наоборот, становится все более привлекательной для Пекина: во-первых, она имеет непосредственную близость к Китаю, во-вторых, сохраняет умеренную стоимость угля

Заметьте! В прошлом году именно на Монголию приходилось 60% импорта коксующегося угля для выплавки стали в Китае. Если железнодорожное сообщение между странами улучшится, объемы поставок угля на китайскую территорию могут удвоиться.