Чи буде долар більш як 43 у січні 2025 року

Протягом всього минулого тижня в усіх сегментах валютного ринку зберігалася підвищена нервовість. На міжбанку, попри очікування, додатковий попит на іноземну валюту продовжував чинити тиск на гривню.

Що відбувалося на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зауважила, що середньоденний обсяг торгів на минулому тижні сягнув позначки 241 мільйон доларів, що значно вище середньорічних показників.

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Як зауважила банкірка, ключовим джерелом додаткового валютного попиту залишалися бюджетні видатки кінця грудня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Під тиском збільшеного попиту котирування на міжбанку в середу та четвер кілька разів торкалися позначки 42,40 гривень за долар. Проте регулятор доклав додаткових зусиль для стримання надмірного зростання курсу, відтак у п’ятницю вартість долару на мвжбанку опустилася до 42,23 гривень за долар.

Зростання курсу долара у безготівковому сегменті спричинило послаблення гривні й на готівковому ринку. Цей тренд посилювався підвищеним попитом на долари та євро з боку населення.

Наприкінці тижня готівкові долари пропонували за курсом 42,90 – 42,95 гривні за долар,

– каже Золотько.

Зверніть увагу! Тижневі інтервенції НБУ третій тиждень поспіль перевищили позначку 1 мільярд доларів. За підсумками минулого тижня вони становили 1,039 мільярди доларів.

Що буде з доларом на цьому тижні

На думку Золотько, цього тижня все ж варто очікувати на поступове заспокоєння валютного ринку через вичерпання календарного ефекту.

Протягом тижня готівковий курс долара знаходитиметься в діапазоні 42,60 – 43 гривень за долар,

– наголошує Золотько.

У безготівковому сегменті суттєвого зміцнення гривні банкірка не очікує. Але у готівковому секторі відбуватиметься невеличке зниження вартості валюти.