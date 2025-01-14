Чому Канада планує більше торгувати зі Сполученими Штатами

Таким чином Оттава прагне заспокоїти Дональда Трампа щодо дефіциту в торгівлі між країнами, пише 24 канал з посиланням на посла Канади в США Кірстен Хіллман.

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Ми раді отримати все, що можемо, зі Сполучених Штатів. І у нас є кілька військових закупівель, наприклад, заміна всього нашого підводного флоту,

– сказала Хілмман.

Зауважте! Вона додала, що Канада купує у Сполучених Штатів більше, ніж будь-яка інша країна. Наприклад, 70% військових закупівель країни надходить саме з Америки, зокрема й план закупівлі 88 винищувачів F-35.

Торгівля Канади та США

Кірстен Хілмман зазначила, що торгівля з Канадою надає понад 8 мільйонів робочих місць у США. Тому країна є клієнтом номер один для 36 штатів Америки. Крім того, Канада постачає багато первинних матеріалів, які йдуть у виробництво США.

Посол заявила, що торік дефіцит торгівлі між США і Канадою становив 75 мільярдів доларів. А третина того, що країна продає в Америку, є експорт енергоносіїв.

Одна Хіллман попередила, що ціни для американців майже одразу зростуть, якщо Трамп реалізує свій план із запровадження 25% мит на всю канадську продукцію.

Важливо! Водночас заяви новообраного президента Сполучених Штатів про те, що Канада стане 51-м штатом, посол відкинула, заявивши, що саме Дональд Трамп веде переговори.