Почему Канада планирует больше торговать с Соединенными Штатами

Таким образом Оттава стремится успокоить Дональда Трампа относительно дефицита в торговле между странами, пишет 24 канал со ссылкой на посла Канады в США Кирстен Хиллман.

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Мы рады получить все, что можем, из Соединенных Штатов. И у нас есть несколько военных закупок, например, замена всего нашего подводного флота,

– сказала Хилмман.

Заметьте! Она добавила, что Канада покупает у Соединенных Штатов больше, чем любая другая страна. Например, 70% военных закупок страны поступает именно из Америки, в том числе и план закупки 88 истребителей F-35.

Торговля Канады и США

Кирстен Хилмман отметила, что торговля с Канадой предоставляет более 8 миллионов рабочих мест в США. Поэтому страна является клиентом номер один для 36 штатов Америки. Кроме того, Канада поставляет много первичных материалов, которые идут в производство США.

Посол заявила, что в прошлом году дефицит торговли между США и Канадой составил 75 миллиардов долларов. А треть того, что страна продает в Америку, является экспорт энергоносителей.

Одна Хиллман предупредила, что цены для американцев почти сразу вырастут, если Трамп реализует свой план по введению 25% пошлин на всю канадскую продукцию.

Важно! В то же время заявления новоизбранного президента Соединенных Штатов о том, что Канада станет 51-м штатом, посол отвергла, заявив, что именно Дональд Трамп ведет переговоры.