Что происходило на валютном рынке

Банкир Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что среднедневной объем торгов на прошлой неделе достиг отметки 241 миллион долларов, что значительно выше среднегодовых показателей.

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Как отметила банкир, ключевым источником дополнительного валютного спроса оставались бюджетные расходы конца декабря.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Под давлением возросшего спроса котировки на межбанке в среду и четверг несколько раз касались отметки 42,40 гривен за доллар. Однако регулятор приложил дополнительные усилия для сдерживания чрезмерного роста курса, поэтому в пятницу стоимость доллара на мвжбанке опустилась до 42,23 гривен за доллар.

Рост курса доллара в безналичном сегменте повлекло ослабление гривны и на наличном рынке. Этот тренд усиливался повышенным спросом на доллары и евро со стороны населения,.

В конце недели наличные доллары предлагали по курсу 42,90 – 42,95 гривны за доллар,

– говорит Золотько.

Обратите внимание! Недельные интервенции НБУ третью неделю подряд превысили отметку 1 миллиард долларов. По итогам прошлой недели они составляли 1,039 миллиарда долларов.

Что будет с долларом на этой неделе

По мнению Золотько, на этой неделе все же стоит ожидать постепенного успокоения валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта.

В течение недели наличный курс доллара будет находиться в диапазоне 42,60 – 43 гривен за доллар,

– отмечает Золотько.

В безналичном сегменте существенного укрепления гривны банкир не ожидает. Но в наличном секторе будет происходить небольшое снижение стоимости валюты.