Для чого НБУ впровадив ліміт на перекази

НБУ встановив ліміт 150 тисяч гривень для вихідних переказів фізичних осіб. Це рішення діятиме з 1 жовтня, протягом наступних 6 місяців. Для переказів по IBAN обмежень немає.

Для чого це рішення потрібне НБУ

Банкір Андрій Пишний назвав рішення відносно лімітів тимчасовим та антикризовим. За його словами, більшість громадян не відчує жодних змін, оскільки їхні перекази не перевищують затверджену суму.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми відчутно збільшили граничну суму переказів і відмовилися від ліміту на кількість операцій.

Затверджене рішення дещо відрізняється від того, яке анонсували у травні. Банкір зазначив, що робота з "дропами" потребує комплексного рішення.

Ми маємо бачення, як потрібно діяти. Але ця робота потребує часу. Тому, перш ніж будуть фіналізовані всі необхідні рішення та зміни, потрібно максимально мінімізувати діяльність "дропів",

– зазначає банкір.

Зауважте! За даними НБУ, щомісячні перекази 98% їхніх клієнтів не перевищують вказану суму.