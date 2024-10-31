Нова допомога для ВПО: хто з переселенців зможе отримати новий вид субсидії

25 жовтня Кабмін затвердив постанову №1225. Завдяки чому деякі переселенці зможуть отримати спеціальну субсидію.

Як будуть реалізовувати новий вид субсидії

Завдяки цій субсидії будуть частково або повністю. компенсуватися витрати на наймання (оренду) житла. Для отримання цієї допомоги потрібно, аби громадянин мав укладений договір оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! У новій постанові Кабміну затверджена також компенсація частини податку на доходи фізосіб та військового збору.

Умовою призначення субсидії на оренду є наявність укладеного договору оренди. При цьому наймодавцю (орендодавцю) держава компенсуватиме вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Розмір цієї субсидії розраховується індивідуально, до уваги будуть братися такі фактори:

вартість оренди;

рівень доходів членів родини;

кількість членів родини.

Ця програма діятиме не по всій території України. Спочатку вона поширюватиметься лише на 9 областей:

Чернігівську область;

Херсонську;

Миколаївську;

Донецьку;

Луганську;

Харківську;

Сумську;

Запорізьку;

Дніпропетровську.

Зауважте! Така субсидія може надаватися разом з субсидією на ЖКП.