Як недорого опалити свою квартиру і зекономити електроенергію

Українці уже пройшли уже понад 3 місяців опалювального сезону під час повномасштабного вторгнення. За цей час довелося не лише докладати зусиль, щоб обігріти оселю, а знаходити найбільш економні методи.

Найбільш популярним методом додаткового обігріву оселі залишаються електричні обігрівачі, попри те, що світла у деяких регіонах часто немає. Для того, щоб зігріти свою домівку більш економно, експерт радить користуватися не звичайними обігрівачами, а кондиціонерами.

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З доступних обігрівачів у багатоквартирному будинку, якщо з централізованим опаленням і електропостачанням хоча б якимось, це в нас електроенергія, по суті, альтернативна тільки. І бажано використовувати кондиціонери на обігрів. Погода дозволяє це робити, бо не дуже холодно. У 2-2,5 раза менше електроенергії споживатиметься, ніж від простого електрообігрівача, – пояснює голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин.

Річ у тім, що сучасна кліматична техніка, яка працює в режимі обігріву, може брати тепло з вулиці до приміщення. Відбувається обмін ролями двох теплообмінників: внутрішній блок стає конденсатором, а зовнішнім випарником. Внаслідок переміщення теплого повітря кімната і утеплюється.

Перед тим, як встановлювати кондиціонер, потрібно визначитися, у якій кімнаті він необхідний, адже обігріти всю квартиру буде складно.

Інші плюси кондиціонера

Кондиціонери швидко та безпечно зможуть нагріти повітря, не висушуючи його. Завдяки циркуляції повітря ви швидко зможете обігріти приміщення. До того ж кондиціонер можна налаштувати на комфортну температуру.

Нагадаємо, ми порівнювали різні типи електричних обігрівачів.