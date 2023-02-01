Імпорт електроенергії з ЄС

У ДТЕК розповіли, що за січень поставили з-за кордону 60 мільйонів кіловат-годин електроенергії, щоб зменшити дефіцит та відключення тривали коротший проміжок часу.

Зверніть увагу Майже половину обленерго України оштрафували за відключення світла та графіки

У ДТЕК готові збільшити обсяг імпорту

ДТЕК також підкреслили, що готові постачати в Україну ще більше європейської електроенергії. Ба більше, в перспективі завдяки імпорту дефіцит в енергосистемі потенційно може зменшитись майже вдвічі.

Поставки електроенергії з ЄС можуть збільшитись до 1 мільярда кіловат-годин на місяць, що дорівнює споживанню близько 4 мільйонів домогосподарств. Для цього Україні потрібно укласти відповідні угоди з західними партнерами,

– розповіли у відомстві.

Які графіки діють зараз

Наразі в Україні діють планові та аварійні відключення електроенергії. Графіки для кожного міста та навіть вулиці різняться, однак обленерго та ДТЕК повинні дотримуватись чіткого графіка та інформувати споживачів. Детально з актуальними графіками можна ознайомитись тут.

У разі ж ігнорування графіків відключень електроенергії постачальники можуть заплатити штраф. Так, наприклад, 30 січня НКРЕКП оштрафувала "Львівобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Полтаваобленерго" та ДТЕК "Київські регіональні електромережі". Розмір штрафу сягнув від 85 до 170 тисяч гривень.

Як підготуватись до відключення електропостачання / Інфографіка 24 Каналу