Понад 700 тисяч громадян отримали повістки до суду: за що судять українців
Джерело:Опендатабот
Станом на липень цього року, відомо про 701 тисячі судових проваджень, які пов'язані з боргами по комуналці. Проте, українці продовжують ігнорувати свої заборгованості.
З чим пов'язана така кількість заборгованостей
З початку повномасштабної війни, чисельність такого роду боржників в Україні зросла на 37%. Найчастіше українці не платять за опалення.
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Частка цих боргів складає 36,9% від загальної кількості. Також українці мають значні заборгованості за водопостачання, електроенергію, житлове обслуговування, газопостачання та вивезення відходів.
У 2022 році загалом було 512 359 судових проваджень, відносно несплати за комуналку. За підсумками 2023 року, це значення сягнуло – 659 684 боржників, а у липні цьогоріч збільшилось до 701 051.
Де проживає найбільше боржників
Найбільша кількість боржників проживає у таких областях:
- Дніпропетровська – 100 326 боржників;
- Харківська – 94 806;
- Донецька – 79 778.