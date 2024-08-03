Понад 700 тисяч громадян отримали повістки до суду: за що судять українців

Станом на липень цього року, відомо про 701 тисячі судових проваджень, які пов'язані з боргами по комуналці. Проте, українці продовжують ігнорувати свої заборгованості.

З чим пов'язана така кількість заборгованостей

З початку повномасштабної війни, чисельність такого роду боржників в Україні зросла на 37%. Найчастіше українці не платять за опалення.

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Частка цих боргів складає 36,9% від загальної кількості. Також українці мають значні заборгованості за водопостачання, електроенергію, житлове обслуговування, газопостачання та вивезення відходів.

У 2022 році загалом було 512 359 судових проваджень, відносно несплати за комуналку. За підсумками 2023 року, це значення сягнуло – 659 684 боржників, а у липні цьогоріч збільшилось до 701 051.

Де проживає найбільше боржників

Найбільша кількість боржників проживає у таких областях:

Дніпропетровська – 100 326 боржників;

Харківська – 94 806;

Донецька – 79 778.

Найменша кількість боржників проживає у Луганській області – 2 854 осіб.