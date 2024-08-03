С чем связано такое количество задолженностей
С начала полномасштабной войны, численность такого рода должников в Украине выросла на 37%. Чаще всего украинцы не платят за отопление.
Читайте также Повышение стоимости отопления и газа будет: в НБУ сообщили когда это произойдет
Доля этих долгов составляет 36,9% от общего количества. Также украинцы имеют значительные задолженности за водоснабжение, электроэнергию, жилищное обслуживание, газоснабжение и вывоз отходов.
В 2022 году в целом было 512 359 судебных производств, относительно неуплаты за коммуналку. По итогам 2023 года, это значение достигло – 659 684 должников, а в июле этого года увеличилось до 701 051.
Где проживает больше всего должников
Наибольшее количество должников проживает в таких областях:
- Днепропетровская – 100 326 должников;
- Харьковская – 94 806 должников;
- Донецкая – 79 778.