С чем связано такое количество задолженностей

С начала полномасштабной войны, численность такого рода должников в Украине выросла на 37%. Чаще всего украинцы не платят за отопление.

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Доля этих долгов составляет 36,9% от общего количества. Также украинцы имеют значительные задолженности за водоснабжение, электроэнергию, жилищное обслуживание, газоснабжение и вывоз отходов.

В 2022 году в целом было 512 359 судебных производств, относительно неуплаты за коммуналку. По итогам 2023 года, это значение достигло – 659 684 должников, а в июле этого года увеличилось до 701 051.

Где проживает больше всего должников

Наибольшее количество должников проживает в таких областях:

Днепропетровская – 100 326 должников;

Харьковская – 94 806 должников;

Донецкая – 79 778.

Обратите внимание! Наименьшее количество должников проживает в Луганской области – 2 854 человек.