Офіційний долар 13 листопада: чи змінився курс
За вихідні офіційний курс долара несуттєво, але подорожчав. Втім курс євро навпаки впав. Цікаво, що на завтра очікується знову здорожчення долара.
Яким є офіційний курс 13 листопада
За даними Нацбанку, офіційний курс 13 листопада становив 36,07 гривні за долар. За вихідні ціна курсу зросла на 3 копійки, порівняно з минулим тижнем.
Читайте також Долар незначно коливається, а євро різко подешевшало: що відбувається з курсом
Щодо євро, то офіційний курс становить 38,54 гривні. Вартість лише на трішки опустилася – 2 копійки.
Яким буде офіційний курс долара та євро 14 листопада:
- Долар – 36,16 гривні,
- Євро – 38,59 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 13 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 37,3 гривні, а продаж – 37,75 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,32 гривні, а продаж – 37,81 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,67 гривні, а продаж – 37,75 гривні.
Валютний ринок на сьогодні
Як розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько цього тижня безготівковий курс долара на ВРУ буде помірно зростати.
Щодо готівкового ринку, то курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим, що не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання долару.
За прогнозами банкірки, цього тижня вартість курсу коливатиметься в межах коридору 37,4 – 37,9 гривні за долар.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.