Офіційний долар 13 листопада: чи змінився курс

За вихідні офіційний курс долара несуттєво, але подорожчав. Втім курс євро навпаки впав. Цікаво, що на завтра очікується знову здорожчення долара.

Яким є офіційний курс 13 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 13 листопада становив 36,07 гривні за долар. За вихідні ціна курсу зросла на 3 копійки, порівняно з минулим тижнем.

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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,54 гривні. Вартість лише на трішки опустилася – 2 копійки.

Яким буде офіційний курс долара та євро 14 листопада:

Долар – 36,16 гривні,

Євро – 38,59 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 13 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,3 гривні , а продаж – 37,75 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,32 гривні , а продаж – 37,81 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,67 гривні, а продаж – 37,75 гривні.

Валютний ринок на сьогодні

Як розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько цього тижня безготівковий курс долара на ВРУ буде помірно зростати.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щодо готівкового ринку, то курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим, що не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання долару.

За прогнозами банкірки, цього тижня вартість курсу коливатиметься в межах коридору 37,4 – 37,9 гривні за долар.

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