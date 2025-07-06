Важлива інформація для пенсіонерів: за це вони можуть не платити у липні 2025

Українські пенсіонери мають право на певні пільги. Зокрема, саме цю категорію було звільнено від одного важливого податку.

Який податок можуть не платити пенсіонери

Пенсіонери, які отримують виплату за віком, можуть не сплачувати податок за землю, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Потрібно зауважити, що це можливо лише, якщо ділянка, яка належить особі, відповідає визначеним лімітам:

ділянка площею до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва.

Залежно від типу населеного пункту, ліміти ділянок на будівництво та обслуговування житлових будинків зараз такі:

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

На які пільги мають право пенсіонери

Пенсіонери можуть безоплатно їздити у деяких видах міського транспорту. Зокрема, на таксі ця пільга не поширюється.

Зверніть увагу! Пенсіонери також мають право на безоплатний проїзд у приміському залізничному транспорті.

Також пенсіонери можуть розраховувати на безоплатні (або з великою знижкою) юридичні послуги. До прикладу, на фахову консультацію. Йдеться і про такі послуги: