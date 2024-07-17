Які податки можуть не платити пенсіонери в Україні
17 липня 2024, 18:23Читать новость на русском
Пенсіонери в Україні мають низку пільг на різні державні послуги, а окрім цього мають ще й пільги на сплату податку на землю. Це рішення діє незалежно від місця проживання пенсіонера.
Звільнення від земельного податку
Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, мають право на звільнення від сплати земельного податку.
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Відсутність земельного податку застосовується за умови, що земельна ділянка відповідає визначеним нормам:
- До 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства.
- До 0,01 гектара для будівництва індивідуальних гаражів.
- До 0,10 гектара для індивідуального дачного будівництва.
- До 0,12 гектара для садівництва.
- До 0,25 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку в селах.
- До 0,15 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку в селищах міського типу.
- До 0,10 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку в містах.