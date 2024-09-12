Один український військовий обходиться у понад 1 мільйон гривень бюджету України

Під час планування цьогорічного військового бюджету України було враховано прогноз від МВФ. Йдеться про розрахунки, згідно з якими, війна мала б закінчитись влітку 2024.

Який дефіцит військового бюджету України

Зараз військовий бюджет України потребує дофінансування. Для забезпечення української армії потрібно ще орієнтовно 500 мільярдів гривень.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024-го. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є.

Шмигаль нагадує, що один військовий обходиться Україні у 1,2 мільйона гривень. Тобто, через мобілізацію та подальше заповнення вакансій у ЗСУ, ці видатки стають більшими.

Коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим ЗСУ до кінця цього року для того, щоб профінансувати,

– уточнює Шмигаль.

Бюджет 2025 року враховуватиме реалії. Уже зараз український уряд активно працює над ним разом з МВФ.