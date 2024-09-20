Як пенсіонер може збільшити розмір своєї пенсії

Пенсії українців можуть зростати з різних причин. Наприклад, внаслідок індексації або перерахування виплат. Також деякі особи мають право на отримання спеціальних надбавок до пенсії.

Чому зростуть пенсії у жовтні

Нових індексацій чи перерахунків пенсій у жовті не заплановано. Проте, частина пенсіонерів усе ж відчує підвищення, завдяки надбавці за віком.

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На надбавку за віком мають право пенсіонери які:

отримують пенсію за віком;

мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;

сягнули віку 70 років.

Розмір цієї доплати залежить від віку. До прикладу, особи від 70 до 74 років включно мають право на надбавку 300 гривень. Для інших пенсіонерів вона така:

громадяни віком від 75 до 79 років включно можуть отримати доплату 456 гривень;

можуть отримати доплату 456 гривень; від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Така надбавка нараховується автоматично, вона додається до основного розміру пенсії, коли пенсіонер сягає вказаної вікової межі.