Почему вырастут пенсии в октябре
Новых индексаций или перерасчетов пенсий в октябре не запланировано. Однако, часть пенсионеров все же почувствует повышение, благодаря надбавке по возрасту.
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На надбавку по возрасту имеют право пенсионеры которые:
- получают пенсию по возрасту;
- имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;
- достигли возраста 70 лет.
Размер этой доплаты зависит от возраста. К примеру, лица от 70 до 74 лет включительно имеют право на надбавку 300 гривен. Для других пенсионеров она такова:
- граждане в возрасте от 75 до 79 лет включительно могут получить доплату 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Обратите внимание! Такая надбавка начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии, когда пенсионер достигает указанной возрастной границы.