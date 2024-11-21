Соціальний бюджет-2025: як буде фінансуватися підтримка громадян

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік, що є важливим кроком для визначення пріоритетів соціальної політики в умовах обмежених ресурсів та зростаючих потреб громадян у підтримці.

Які сфери покриє соцбюджет 2025

У 2025 році для фінансової підтримки в державному бюджеті передбачено 420,7 мільярда гривень, що відповідає очікуваному рівню використання коштів у поточному році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дарину Марчак, першу заступницю Міністра соціальної політики України.

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За її словами, на підтримку малозабезпечених родин у бюджеті передбачено 19,7 мільярда гривень. А на надання соціальних послуг виділено – 1,6 мільярда гривень.

Дарина Марчак Перша заступниця Міністра соціальної політики України За пропозицією Мінсоцполітики, в проєкті бюджету передбачено підвищення рівня прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5%, щоб підвищити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2025 рік на соціальний захист дітей та сімей передбачено 27,4 мільярда гривень. Зокрема, планується збільшення фінансування сімейних форм виховання:

на утримання дітей у патронатних сім'ях – 251,7 мільйона гривень (+325% порівняно з 2024 роком);

на послугу патронату над дитиною – 155 мільйонів гривень (+218%);

на підтримку дітей-сиріт у прийомних сім'ях – 2,5 мільярда гривень (+25%), що дозволить забезпечити виховання 15 170 дітей;

програма "Муніципальна няня" – 576 мільйонів гривень (втричі більше, ніж у 2024 році).

Що таке "муніципальна няня" Програма "Муніципальна няня" дозволяє батькам найняти няню для догляду за дитиною до 3-х років (або до 6-ти у певних випадках) та отримати компенсацію за її послуги від держави.

Однак попри це виплати на проживання для ВПО залишаються на рівні 3 000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, а 2 000 гривень — для інших.

Ця програма буде діяти і далі, як інструмент кризової підтримки родин ВПО, які щойно перемістились, та тих ВПО, які мають низькі доходи і високий рівень вразливості,

– сказала Марчак.

А на реабілітацію осіб з інвалідністю у 2025 році виділять 6,7 мільярда гривень, з яких 4,6 мільярда гривень на допоміжні засоби, а 1,1 мільярда гривень – на протезування та ортезування за новітніми технологіями.

На реабілітацію дітей з інвалідністю спрямуємо 1 мільярд гривень. Фінансування реабілітації будемо здійснювати за принципом "гроші ходять за дитиною". Це дозволить мінімізувати корупційну складову, зменшити бюрократичне навантаження на органи соцзахисту,

– пояснила заступниця міністра.

Також Марчак повідомила, що на фінансування субсидій та пільг для оплати житлово-комунальних послуг у 2025 році передбачено 42,3 мільярда гривень, що відповідає очікуваним потребам.