Нова соцдопомога

Зокрема на таку фіндопомогу можуть розраховувати і пенсіонери, передає 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів,

– написали у постанові.

Нові виплати будуть доступними для:

малозабезпечені родини;

багатодітні сім'ї;

самотні матері;

внутрішньо переміщені особи (переселенці);

особи з інвалідністю;

родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцеперебування невідоме;

громадяни, які не мають права на пенсію.

Як розподілятимуть допомогу