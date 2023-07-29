Стаж для виходу на пенсію по інвалідності: яким він повинен бути

Для того, щоб пенсія за інвалідністю була призначена пенсіонерам потрібно мати в загальному від 1 до 14 років стажу залежно від групи інвалідності.

Коли призначається пенсія за інвалідністю

Все залежить від того внаслідок чого призначають пенсію. Йдеться про загальне захворювання або ж каліцтво, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства.

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За ступенем виділяють 3 групи інвалідності. Відповідно до закону пенсія залежить від наявності страхового стажу на час настання інвалідності:

Для осіб з інвалідністю I групи:

до досягнення особою 25 років – один рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років;

від 41 років до досягнення особою 43 років включно – 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років.

Для осіб з інвалідністю II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно – один рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.

Який розмір пенсії

Особи з інвалідністю, які мають необхідний стаж для призначення пенсії за віком, можуть отримувати пенсію у розмірі пенсії за віком.

Сам розмір пенсії за інвалідністю призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком;

– 100% пенсії за віком; особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком;

– 90% пенсії за віком; особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Для того, щоб отримати пенсія за інвалідністю від дня встановлення інвалідності потрібно написати заяву на її призначення до управління Пенсійного фонду, але не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності.

Водночас якщо стажу не вистачає для призначення, тоді необхідно звертатися до управління соціального захисту по оформлення соціальної пенсії.