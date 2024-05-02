Нічний тариф на електроенергію: скільки можна з ним заощадити

Влітку 2023 року вартість електроенергії зросла до 2,64 гривні за кіловат-годину. Втім, існують зонні тарифи, що дозволяють заощаджувати, значно зменшуючи витрати у платіжках.

Що таке зонні тарифи та як їх підключити

Зонні тарифи – це різні ціни на електроенергію залежно від часу доби. В Україні діють два види зонних тарифів: двозонний і тризонний.

Читайте також 7 мільярдів доларів: чому держборг України зріс за місяць

Перший передбачає два періоди споживання – денний і нічний, другий розділяє добу на три частини: ніч, піковий і напівпіковий періоди. Для підключення до зонного тарифу потрібно замінити електролічильник.

З цією метою слід звернутися в обслуговуючу компанію регіонального обленерго з заявою. Вартість заміни лічильника оплачується споживачем.

Який тариф на електроенергію вночі

Двозонний лічильник пропонує наступні тарифи за електроенергію:

з 7:00 до 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину.

Тризонний лічильник розділяє добу на такі періоди:

150% від базової ставки – з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (час пікових навантажень) – 3,96 гривні за кіловат-годину;

100% від базової ставки – з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) – 2,64 гривні за кіловат-годину;

50% від базової ставки – з 23:00 до 7:00 – 1,05 гривні за кіловат-годину.

Перед встановленням такого лічильника важливо розрахувати, який тип буде вигідніший для вашого споживання.

! В Україні двозонні лічильники мають більшу популярність, тоді як тризонні є більш доцільними, якщо ви мінімізуєте використання електроенергії у години пікових навантажень.