Державний борг України
За березень сума загального держборгу України зросла на 7,36 мільярда доларів, тоді як у еквіваленті – на 434,31 мільярда гривень.
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Це пов'язано з тим, що у березні Україна почала отримувати міжнародну допомогу у формі довгострокових кредитів.
Вона отримала так позики:
- ЄС перший транш у межах Ukraine Facility – 4,901 мільярда доларів;
- Світовий банк під гарантії Японії та Великої Британії – 1,626 мільярда доларів;
- Канада – 1,471 мільярда доларів;
- МВФ – 881 мільйона доларів.
Що з інфляцією
У Мінекономіки оцінили зростання ВВП в березні цього року на рівні 4,6% порівняно з 2023 роком, а зростання за І квартал становило 4,5%.
Цінова ситуація на споживчому ринку досі є стабільною, зі зростанням цін на 0,5% за місяць, що призвело до подальшого сповільнення річних темпів інфляції до 3,2%. Це найнижчий показник інфляції за останні 10 років.
Раніше інфляцію стримували:
- наявність достатньої кількості продуктів на ринку попри логістичні виклики та експортні обмеження на українську агропродукцію, що вводились деякими європейськими країнами;
- обмежений попит у воєнний час;
- державний контроль над ціновою стабільністю, особливо через утримання стабільних комунальних тарифів;
- покращення інфляційних очікувань серед населення;
- відносно стабільний курс гривні до іноземних валют та стабільність монетарної політики.