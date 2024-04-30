Государственный долг Украины

За март сумма общего госдолга Украины выросла на 7,36 миллиарда долларов, тогда как в эквиваленте – на 434,31 миллиарда гривен.

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Это связано с тем, что в марте Украина начала получать международную помощь в форме долгосрочных кредитов.

Она получила так займы:

ЕС первый транш в рамках Ukraine Facility – 4,901 миллиарда долларов;

Всемирный банк под гарантии Японии и Великобритании – 1,626 миллиарда долларов;

Канада – 1,471 миллиарда долларов;

МВФ – 881 миллиона долларов.

Напомним! Государственный долг Украины вырос за 2022 год до 111,45 миллиарда долларов, то есть на 13,49 миллиарда долларов. Зато уже в 2023 году общая сумма выросла до 145,32 миллиарда долларов, или на 33,87 миллиарда долларов.

Что с инфляцией

В Минэкономики оценили рост ВВП в марте этого года на уровне 4,6% по сравнению с 2023 годом, а рост за I квартал составил 4,5%.

Ценовая ситуация на потребительском рынке до сих пор является стабильной, с ростом цен на 0,5% за месяц, что привело к дальнейшему замедлению годовых темпов инфляции до 3,2%. Это самый низкий показатель инфляции за последние 10 лет.

Ранее инфляцию сдерживали: