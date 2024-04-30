Государственный долг Украины
За март сумма общего госдолга Украины выросла на 7,36 миллиарда долларов, тогда как в эквиваленте – на 434,31 миллиарда гривен.
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Это связано с тем, что в марте Украина начала получать международную помощь в форме долгосрочных кредитов.
Она получила так займы:
- ЕС первый транш в рамках Ukraine Facility – 4,901 миллиарда долларов;
- Всемирный банк под гарантии Японии и Великобритании – 1,626 миллиарда долларов;
- Канада – 1,471 миллиарда долларов;
- МВФ – 881 миллиона долларов.
Что с инфляцией
В Минэкономики оценили рост ВВП в марте этого года на уровне 4,6% по сравнению с 2023 годом, а рост за I квартал составил 4,5%.
Ценовая ситуация на потребительском рынке до сих пор является стабильной, с ростом цен на 0,5% за месяц, что привело к дальнейшему замедлению годовых темпов инфляции до 3,2%. Это самый низкий показатель инфляции за последние 10 лет.
Ранее инфляцию сдерживали:
- наличие достаточного количества продуктов на рынке несмотря на логистические вызовы и экспортные ограничения на украинскую агропродукцию, что вводились некоторыми европейскими странами;
- ограниченный спрос в военное время;
- государственный контроль над ценовой стабильностью, особенно через содержание стабильных коммунальных тарифов;
- улучшение инфляционных ожиданий среди населения;
- относительно стабильный курс гривны к иностранным валютам и стабильность монетарной политики.