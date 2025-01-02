Тарифи на газ для населення у січні: скільки тепер доведеться платити українцям

Зараз в Україні є 9 основних постачальників газу. Більшість населення обслуговує "Нафтогаз" – орієнтовно 98% громадян.

Які тарифи на газ зараз

Тариф на газ зараз варіюється в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр, повідомляє 24 Канал з посиланням на "ГазПравду".

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Нагадаємо! Саме компанія "Нафтогаз" виступила постачальником останньої надії. Її тариф для побутових споживачів зараз – 7,96 гривні за кубометр.

Тарифи на газ для побутових споживачів будуть незмінним щонайменше до завершення опалювального сезону. Тобто, до кінця квітня 2025 року.

Які тарифи на газ пропонують компанії:

4 газові компанії пропонують місячну, річну і фіксовану ціну;

ще 5 регуляторів пропонують споживачам лише річну ціну.

Зауважте! Ринкова ціна газу (місячна) коливається в межах 8,46 до 19,99 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Тариф на доставку газу розраховується окремо. Він зросте для деяких споживачів з 1 січня.