Міжнародна допомога Україні
Це було у квітні минулого року, повідомляє 24 канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Зокрема за весь 2024 рік Україна залучила 41,7 мільярда доларів зовнішнього фінансування, про що зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
З них 12,6 мільярда надано як гранти. Це означає, що вони не потребують повернення.
Найбільшими донорами стали:
- Європейський Союз;
- США;
- Японія;
- Канада;
- Велика Британія;
- МВФ;
- Світовий банк.