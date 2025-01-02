Международная помощь Украине

Это было в апреле прошлого года, сообщает 24 канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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В частности за весь 2024 год Украина привлекла 41,7 миллиарда долларов внешнего финансирования, о чем отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из них 12,6 миллиардов предоставлено как гранты. Это означает, что они не требуют возврата.

Крупнейшими донорами стали: