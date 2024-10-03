Які тарифи на електроенергію діятимуть у жовтні

У червні 2024 року вартість електроенергії для побутових споживачів зросла. Тариф збільшився більш як у 2 рази. Внаслідок підвищення, 1 кіловат почав коштувати 4,32 гривні.

Як зміниться тариф на електроенергію у жовтні

У жовтні вартість електроенергії для побутових споживачів не зміниться. Теперішній тариф має зберігатися щонайменше до травня 2025 року, повідомляє Yasno.

Читайте також У 2025 році зарплати не зміняться: що розповіла Роксолана Підласа про соціальні видатки

Однак, частина українців під час опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня) зможе платити за електроенергію менше. Йдеться про побутових споживачів, що користуються електроопаленням.

Зверніть увагу! Знижка діє як для індивідуальних, так і колективних побутових споживачів електроопалення.

Які умови для отримання цієї знижки:

електричне опалення має бути зареєстроване офіційно;

обсяг спожитої електроенергії не має перевищувати 2 тисячі кіловатів.

Нагадаємо! Аби зменшити вартість електроенергії, споживач може встановити двозонний лічильник. У такому випадку, тариф з 23:00 до 7:00 складатиме не 4,32, а 2,16 гривні за кіловат-годину.