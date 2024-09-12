На скільки депозити у гривні прибутковіші за валютні

У другій половині вересня ситуація в сегменті депозитів не зазнає великих змін. Водночас ближче до кінця місяця та у жовтні за певних сприятливих економічних та "воєнних" умов можна розраховувати на поступове збільшення кількості нових вкладів на 1,5 – 2%, порівняно з показниками липня/серпня.

Як зміниться ситуація у галузі депозитів

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зауважує, що наступного тижня ситуація в сегменті гривневих депозитів залишатиметься майже без змін. Зокрема, перегляд облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами у цей період малоймовірний.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Очікується, що облікова ставка буде на рівні 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, залишиться на позначці 16%. Відтак ймовірна корекція ставок на рівні ринкового тренду майже виключена.

Замотаєв зауважує, що на наступному тижні триватиме адаптація потенційних вкладників до нових економічних реалій:

до поступового зростання споживчих цін;

до повільного, але невпинного зростання курсів валют.

Саме тому ринок очікує, що більшість нових вкладників зосередить увагу на тривалих в часі депозитах.

Яку дохідність можна отримати по депозитах зараз

З гривневими депозитами ситуація складатиметься так:

середні ставки за вкладами на 3 – 6 місяців сягнуть 10% річних;

на 9 – 12 місяців сягнуть 11 – 12% річних;

на 1 – 2,5 роки – 12 – 13% річних.

Банкір уточнює, що максимальна ставка за вкладеннями на 1 – 2,5 роки може сягнути 15% річних. Висока дохідність таких вкладів фактично перекриватиме інфляцію та дасть змогу отримати чистий прибуток в розмірі до 4%.

Ситуація з валютними депозитами така: