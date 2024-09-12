На сколько депозиты в гривне прибыльнее валютных

Во второй половине сентября ситуация в сегменте депозитов не претерпит больших изменений. В то же время ближе к концу месяца и в октябре при определенных благоприятных экономических и "военных" условиях можно рассчитывать на постепенное увеличение количества новых вкладов на 1,5 – 2% по сравнению с показателями июля/августа.

Как изменится ситуация в области депозитов

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отмечает, что на следующей неделе ситуация в сегменте гривневых депозитов будет оставаться почти без изменений. В частности, пересмотр учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам в этот период маловероятен.

Читайте также ЕС готов к энергетической независимости: транзит российского газа больше не нужен

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Ожидается, что учетная ставка будет на уровне 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, останется на отметке 16%. Поэтому вероятная коррекция ставок на уровне рыночного тренда почти исключена.

Замотаев отмечает, что на следующей неделе будет продолжаться адаптация потенциальных вкладчиков к новым экономическим реалиям:

к постепенному росту потребительских цен;

к медленному, но непрерывному росту курсов валют.

Именно поэтому рынок ожидает, что большинство новых вкладчиков сосредоточит внимание на длительных во времени депозитах.

Какую доходность можно получить по депозитам сейчас

С гривневыми депозитами ситуация будет складываться так:

средние ставки по вкладам на 3 – 6 месяцев достигнут 10% годовых;

на 9 – 12 месяцев достигнут 11 – 12% годовых;

на 1 – 2,5 года – 12 – 13% годовых.

Банкир уточняет, что максимальная ставка по вложениям на 1 – 2,5 года может достичь 15% годовых. Высокая доходность таких вкладов фактически перекроет инфляцию и позволит получить чистую прибыль в размере до 4%.

Ситуация с валютными депозитами следующая: