Долари, злоти та інші гроші: у якій валюті краще переказувати кошти в Україну

Наразі чимала кількість українців перебуває за кордоном. Однак вони продовжують допомагати своїм рідним в Україні.

У якій валюті краще переказувати гроші з-за кордону

Зокрема й відправляти кошти, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Слід одразу зазначити, що міжнародні перекази в Україну не потрапили під обмеження Нацбанку, тому лімітів щодо суми або кількості транзакцій, немає. Зокрема здійснювати валютні перекази в Україну наразі можна теми способами:

напряму з картки на картку;

через систему SWIFT;

за допомогою міжнародних систем переказів (MoneyGram, Western Union).

У випадку переказу доларів, євро, злотих, фунтів стерлінгів тощо на гривневий рахунок відбудеться конвертація в національну валюту за актуальним курсом. Крім того, необхідно ще заплатити комісію за послугу.

Найкращим варіантом буде надіслати гроші у валюті держави перебування,

– радять у тексті.

До того ж картка має бути валютною, а не гривневою. Тоді можна уникнути зайвої конвертації та замовити в Україні видачу готівки без потреби міняти долари, євро тощо на гривні.

Важливо! Станом на червень поточного року та з огляду на курсові показники ідеальною валютою для переказу видається євро.