Чи варто негайно продавати долари і купувати євро на фоні політики Трампа

Політика Трампа призвела до вагомих змін на валютному ринку. Євро відчутно зріс у співвідношенні до долара.

Чи варто замінити доларові заощадження на євро

Більшість українців тримає заощадження саме в доларах, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Через ситуацію, яка зараз виникла на валютному ринку, багато хто ухвалив рішення перейти на збереження в євро. Проте, експерти застерігають, що робити різкі кроки не варто. Йдеться, зокрема, про заміну доларів на євро. Як каже експерт Дмитро Боярчук, найкраще діяти саме на довгострокову перспективу.

Дмитро Боярчук Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine В цьому є сенс, бо ми ближчі до ЄС і наша торгівля здебільшого здійснюється з країнами Єврозони. Але я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, бо на фоні волатильних новин, курс ще багато разів буде рухатися в ту чи іншу сторону.

Боярчук каже, що зважаючи на теперішню політику Трампа, перехід на євро виправданий. Адже США поступово втрачають глобальне домінування. Відповідно, це відобразиться і на доларі.

А от експерт Сергій Фурса акцентує на необхідності диверсифікації та інвестування готівки у певні інструменти.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Якщо це гривня, то краще вкладатися в облігації внутрішньої державної позики, щоб отримувати дохід. Якщо іноземна валюта – то євро, але не варто тримати її під подушкою, адже інфляція діє і там (в Єврозоні – 24 Канал).

Зверніть увагу! Фурса каже, що інвестування у державні облігації в євро це хороший варіант.