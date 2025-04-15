Чи варто негайно продавати долари і купувати євро на фоні політики Трампа
- Політика Трампа спричинила зростання євро відносно долара.
- Дмитро Боярчук зазначає, що США втрачають глобальне домінування, тому перехід на євро може бути доцільним.
Політика Трампа призвела до вагомих змін на валютному ринку. Євро відчутно зріс у співвідношенні до долара.
Чи варто замінити доларові заощадження на євро
Більшість українців тримає заощадження саме в доларах, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
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Через ситуацію, яка зараз виникла на валютному ринку, багато хто ухвалив рішення перейти на збереження в євро. Проте, експерти застерігають, що робити різкі кроки не варто. Йдеться, зокрема, про заміну доларів на євро. Як каже експерт Дмитро Боярчук, найкраще діяти саме на довгострокову перспективу.
В цьому є сенс, бо ми ближчі до ЄС і наша торгівля здебільшого здійснюється з країнами Єврозони. Але я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, бо на фоні волатильних новин, курс ще багато разів буде рухатися в ту чи іншу сторону.
Боярчук каже, що зважаючи на теперішню політику Трампа, перехід на євро виправданий. Адже США поступово втрачають глобальне домінування. Відповідно, це відобразиться і на доларі.
А от експерт Сергій Фурса акцентує на необхідності диверсифікації та інвестування готівки у певні інструменти.
Якщо це гривня, то краще вкладатися в облігації внутрішньої державної позики, щоб отримувати дохід. Якщо іноземна валюта – то євро, але не варто тримати її під подушкою, адже інфляція діє і там (в Єврозоні – 24 Канал).
Зверніть увагу! Фурса каже, що інвестування у державні облігації в євро це хороший варіант.