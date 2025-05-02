Який відсоток від зарплати йде на внески до Пенсійного фонду
- Зарплата з 1 квітня 2024 року становить 8 000 гривень, а мінімальний страховий внесок дорівнює 22% від цієї суми.
- Для зарахування одного повного місяця страхового стажу з квітня 2024 року потрібно сплатити не менше 1 760 гривень.
Українцям слід сплачувати страхові внески від зарплатні. Таким чином відбувається зарахування пенсій.
Скільки відсотків відраховують від зарплати до пенсійного фонду
Для цього слід сплачувати конкретну суму, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень. Станом на травень 2025 року змін вона не зазнала.
Відповідно згідно з цією зарплатнею узгоджуються розміри виплат та внесків. Зокрема, й розмір мінімального страхового внеску. Він визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати.
Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску,
– пояснили в Пенсійному фонді.
Зверніть увагу! Тобто, щоб з квітня 2024 року до страхового стажу було зараховано один повний місяць, потрібно сплатити не менше 1 760 гривень.