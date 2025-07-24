НБУ залишив без змін облікову ставку

Сьогодні правління Нацбанку ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних з 25 липня. Це було зроблено для зниження інфляції.

Чому НБУ зберіг облікову ставку?

Голова НБУ, Андрій Пишний, повідомив під час брифінгу, що збереження облікової ставки підтримає стійкість валютного ринку та контрольованих інфляційних очікувань, передає 24 Канал.

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Андрій Пишний Голова НБУ НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

За оновленим прогнозом регулятора, збереження облікової ставки на рівні 15,5% передбачається тривалішим (до IV кварталу 2025 року). Згодом очікується повільне її зниження порівно з квітневим прогнозом.