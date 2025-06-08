Що зробити, аби отримувати пенсію швидше

Українці можуть отримувати пенсію різними способами. Зараз більшості громадян виплати надходять саме через банк.

Як отримують пенсію українці

Меншість пенсіонерів отримує пенсію через "Укрпошту", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Пенсії надходять українцям з 4 по 25 число щомісячно.

Дату виплати ніяк відрегулювати та обрати не можна. Проте, пенсіонери мають змогу змінити спосіб отримання коштів.

Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– стверджує фахівчиня головного управління Катерина Дибенко.

Зауважимо, що на карту пенсія приходить значно швидше. Відповідно, ті, кому надходять гроші через "Укрпошту", можуть змінити спосіб отримання коштів. І уже, таким чином, пришвидшивши отримання виплати.

Зауважте! Дата здійснення виплати затверджується згідно зі спеціальним графіком виплати пенсії (він встановлюється окремо).