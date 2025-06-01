Хто і з якого віку має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Для пенсіонерів в Україні передбачені певні пільги. Наприклад, вони можуть користуватися безкоштовним проїздом у громадському транспорті, проте за дотримання певних умов.

У якому транспорті можна не платити за проїзд

Безкоштовним проїздом можуть користуватися лише ті, хто офіційно отримує пенсію. Тобто не має значення, якого віку досягнула людина, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Тобто незалежно від того, у скільки років людина вийшла на пенсію, вона має право користуватися цією пільгою з моменту офіційного призначення пенсії. Однак, для отримання пільги необхідно мати при собі пенсійне посвідчення.

Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,

– зазначається в постанові Кабміну.

Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно

Пенсіонери можуть безоплатно користуватися міськими автобусами, тролейбусами та приміським залізничним транспортом, зокрема електричками.

Водночас у таких видах транспорту, як метро, таксі та міжміський транспорт (включно із залізничним), їм доводиться оплачувати проїзд.