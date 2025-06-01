Хто і з якого віку має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті
- Пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у міських автобусах, тролейбусах та приміському залізничному транспорті за умови наявності пенсійного посвідчення.
- У метро, таксі та міжміському транспорті, включаючи залізничний, пенсіонерам доводиться оплачувати проїзд.
Для пенсіонерів в Україні передбачені певні пільги. Наприклад, вони можуть користуватися безкоштовним проїздом у громадському транспорті, проте за дотримання певних умов.
У якому транспорті можна не платити за проїзд
Безкоштовним проїздом можуть користуватися лише ті, хто офіційно отримує пенсію. Тобто не має значення, якого віку досягнула людина, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
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Тобто незалежно від того, у скільки років людина вийшла на пенсію, вона має право користуватися цією пільгою з моменту офіційного призначення пенсії. Однак, для отримання пільги необхідно мати при собі пенсійне посвідчення.
Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,
– зазначається в постанові Кабміну.
Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно
Пенсіонери можуть безоплатно користуватися міськими автобусами, тролейбусами та приміським залізничним транспортом, зокрема електричками.
Водночас у таких видах транспорту, як метро, таксі та міжміський транспорт (включно із залізничним), їм доводиться оплачувати проїзд.