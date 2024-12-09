Чи можна закрити картку для "Національного кешбеку"

"Національний кешбек" надходить лише на спеціально створену картку. Аби відкрити цей рахунок, потрібно звернутись в один з банків, що бере участь в програмі.

Що потрібно, аби відкрити картку для "Національного кешбеку"

Обрати банк для відкриття карти особа має самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Банки, де зараз можна відкрити картку для "Національного кешбеку":

Монобанк;

ПУМБ;

Приватбанк;

А-банк;

Банк Кредит Дніпро;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

Укргазбанк;

Ощадбанк;

Акордбанк;

Банк Глобус;

Sense Bank.

Після того як картка буде відкрита, алгоритм дій такий:

авторизуйтесь у застосунку Дія;

оберіть у розділі "Сервіси" пункт "Національний кешбек";

активуйте створену картку.

Зверніть увагу! Користувач має обрати рахунок з якого буде нараховуватись кешбек.

Як закрити картку для "Національного кешбеку"

Щоб закрити картку для "Національного кешбеку", необхідно звернутись у банк, де було відкрито рахунок. Умови розірвання договору, залежно від фінустанови, можуть відрізнятися.

Наприклад, у Monobank немає можливості закриття цієї картки у застосунку. Аби розірвати договір, необхідно звернутись безпосередньо у службу підтримки моно.

Важливо! Звернутись у банк особа має змогу онлайн, офлайн та телефоном. Однак, процедура розірвання договору може потребувати особистої присутності громадянина.