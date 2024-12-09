Чи можна закрити картку для "Національного кешбеку"
"Національний кешбек" надходить лише на спеціально створену картку. Аби відкрити цей рахунок, потрібно звернутись в один з банків, що бере участь в програмі.
Що потрібно, аби відкрити картку для "Національного кешбеку"
Обрати банк для відкриття карти особа має самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Банки, де зараз можна відкрити картку для "Національного кешбеку":
- Монобанк;
- ПУМБ;
- Приватбанк;
- А-банк;
- Банк Кредит Дніпро;
- UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк;
- Акордбанк;
- Банк Глобус;
- Sense Bank.
Після того як картка буде відкрита, алгоритм дій такий:
- авторизуйтесь у застосунку Дія;
- оберіть у розділі "Сервіси" пункт "Національний кешбек";
- активуйте створену картку.
Зверніть увагу! Користувач має обрати рахунок з якого буде нараховуватись кешбек.
Як закрити картку для "Національного кешбеку"
Щоб закрити картку для "Національного кешбеку", необхідно звернутись у банк, де було відкрито рахунок. Умови розірвання договору, залежно від фінустанови, можуть відрізнятися.
Наприклад, у Monobank немає можливості закриття цієї картки у застосунку. Аби розірвати договір, необхідно звернутись безпосередньо у службу підтримки моно.
Важливо! Звернутись у банк особа має змогу онлайн, офлайн та телефоном. Однак, процедура розірвання договору може потребувати особистої присутності громадянина.