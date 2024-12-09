Чи можна закрити картку для "Національного кешбеку"

9 грудня 2024, 17:30
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Автор: Анастасія Зорик

"Національний кешбек" надходить лише на спеціально створену картку. Аби відкрити цей рахунок, потрібно звернутись в один з банків, що бере участь в програмі.

Що потрібно, аби відкрити картку для "Національного кешбеку"

Обрати банк для відкриття карти особа має самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Банки, де зараз можна відкрити картку для "Національного кешбеку":

  • Монобанк;
  • ПУМБ;
  • Приватбанк;
  • А-банк;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк;
  • Акордбанк;
  • Банк Глобус;
  • Sense Bank.

Після того як картка буде відкрита, алгоритм дій такий:

  • авторизуйтесь у застосунку Дія;
  • оберіть у розділі "Сервіси" пункт "Національний кешбек";
  • активуйте створену картку.

Зверніть увагу! Користувач має обрати рахунок з якого буде нараховуватись кешбек.

Як закрити картку для "Національного кешбеку"

Щоб закрити картку для "Національного кешбеку", необхідно звернутись у банк, де було відкрито рахунок. Умови розірвання договору, залежно від фінустанови, можуть відрізнятися.

Наприклад, у Monobank немає можливості закриття цієї картки у застосунку. Аби розірвати договір, необхідно звернутись безпосередньо у службу підтримки моно.

Важливо! Звернутись у банк особа має змогу онлайн, офлайн та телефоном. Однак, процедура розірвання договору може потребувати особистої присутності громадянина.