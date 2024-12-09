Что нужно, чтобы открыть карту для "Национального кешбэка"

Выбрать банк для открытия карты лицо должно самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Банки, где сейчас можно открыть карту для "Национального кешбэка":

Монобанк;

ПУМБ;

Приватбанк;

А-банк;

Банк Кредит Днепр;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

Укргазбанк;

Ощадбанк;

Аккордбанк;

Банк Глобус;

Sense Bank.

После того как карта будет открыта, алгоритм действий таков:

авторизуйтесь в приложении Дия;

выберите в разделе "Сервисы" пункт "Национальный кешбэк";

активируйте созданную карту.

Обратите внимание! Пользователь должен выбрать счет с которого будет начисляться кэшбек.

Как закрыть карту для "Национального кешбэка"

Чтобы закрыть карту для "Национального кешбэка", необходимо обратиться в банк, где был открыт счет. Условия расторжения договора, в зависимости от финучреждения, могут отличаться.

Например, в Monobank нет возможности закрытия этой карты в приложении. Чтобы расторгнуть договор, необходимо обратиться непосредственно в службу поддержки моно.

Важно! Обратиться в банк лицо имеет возможность онлайн, офлайн и по телефону. Однако процедура расторжение договора может требовать личного присутствия гражданина.