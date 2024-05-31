Про які нюанси потрібно знати переселенцям, які отримують пенсію через банк
Джерело:ПФУ
Українці можуть отримувати свої пенсійні виплати декількома способами. Зокрема, у форматі щомісячного переказу на банківський рахунок.
Що змінили для ВПО
Пенсіонери можуть обрати будь-який банк для отримання пенсії. Єдиною умовою є те, що у такої фінансової установи має бути відповідна ліцензія.
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Однак, ті пенсіонери, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року зможуть отримати свої кошти виключно через АТ "Ощадбанк". Йдеться і про тих, хто раніше користувався послугами Укрпошти.
Рахунок, на який надходять пенсійні виплати особи має відповідати певним вимогам. Зараз вони такі:
- рахунок має бути відкритий у банку, якому дозволено здійснювати такі операції;
- такий рахунок має вважатися активним;
Як змінити цей рахунок
Номер рахунку, тобто IBAN має бути наданий у ПФУ при оформленні виплат. Якщо ви бажаєте скоригувати ці дані, необхідно звернутись з такою заявою у Пенсійний фонд. Зробити це можна декількома способами:
- онлайн – через вебпортал ПФУ;
- офлайн – у відділенні.