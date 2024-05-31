Про які нюанси потрібно знати переселенцям, які отримують пенсію через банк

Українці можуть отримувати свої пенсійні виплати декількома способами. Зокрема, у форматі щомісячного переказу на банківський рахунок.

Що змінили для ВПО

Пенсіонери можуть обрати будь-який банк для отримання пенсії. Єдиною умовою є те, що у такої фінансової установи має бути відповідна ліцензія.

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Однак, ті пенсіонери, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року зможуть отримати свої кошти виключно через АТ "Ощадбанк". Йдеться і про тих, хто раніше користувався послугами Укрпошти.

Рахунок, на який надходять пенсійні виплати особи має відповідати певним вимогам. Зараз вони такі:

рахунок має бути відкритий у банку, якому дозволено здійснювати такі операції;

такий рахунок має вважатися активним;

Як змінити цей рахунок

Вказаний рахунок необхідно відкривати спеціально для отримання пенсії.

Номер рахунку, тобто IBAN має бути наданий у ПФУ при оформленні виплат. Якщо ви бажаєте скоригувати ці дані, необхідно звернутись з такою заявою у Пенсійний фонд. Зробити це можна декількома способами:

онлайн – через вебпортал ПФУ;

офлайн – у відділенні.

Якщо пенсіонер не попередить ПФУ про зміну даних своєчасно, йому може не надійти пенсія.