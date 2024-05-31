Якими будуть ціни на фрукти
Так, ціна на полуницю в червні, у розпал сезону, може опуститися до 100 гривень за кілограм.
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Очікувана ціна на черешню коливатиметься від 100 до 150 гривень за кілограм, залежно від її якостей – зовнішнього вигляду, смаку, кольору та інших показників.
Крім того, у перший місяць літа прогнозується невелике зростання цін на плоди:
- Ціни на яблука можуть піднятися до 30 гривень за кілограм порівняно з поточною ціною у 27,49 гривні станом на 25 травня.
Ціни на імпортовані фрукти залишатимуться на високому рівні, зокрема:
- апельсини – до 77 гривень за кілограм (+4%);
- лимони – до 75 гривень за кілограм (+2%);
- банани – до 70 гривень за кілограм (+2%);
- мандарини – до 110 гривень за кілограм (+4%).
Черешня в Україні подешевшала
Наразі ціна на черешню в Україні коливається від 100 до 140 гривень за кілограм. Ціни на черешні залежатимуть від попиту та погодних умов, як раніше повідомляв 24 Канал.
Важливо зазначити, що ціни на черешню можуть змінюватись протягом сезону залежно від якості й обсягу врожаю, погодних умов та логістичних факторів.
Цьогоріч, завдяки сприятливим погодним умовам, врожай дозрів швидше, що сприяло зниженню цін на черешню. На сьогодні ціни на вітчизняну черешню на 16% нижчі, ніж на початок продажів минулого року.