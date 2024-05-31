Якими будуть ціни на фрукти

Так, ціна на полуницю в червні, у розпал сезону, може опуститися до 100 гривень за кілограм.

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Очікувана ціна на черешню коливатиметься від 100 до 150 гривень за кілограм, залежно від її якостей – зовнішнього вигляду, смаку, кольору та інших показників.

Крім того, у перший місяць літа прогнозується невелике зростання цін на плоди:

Ціни на яблука можуть піднятися до 30 гривень за кілограм порівняно з поточною ціною у 27,49 гривні станом на 25 травня.

Ціни на імпортовані фрукти залишатимуться на високому рівні, зокрема:

апельсини – до 77 гривень за кілограм (+4%);

лимони – до 75 гривень за кілограм (+2%);

банани – до 70 гривень за кілограм (+2%);

мандарини – до 110 гривень за кілограм (+4%).

Черешня в Україні подешевшала

Наразі ціна на черешню в Україні коливається від 100 до 140 гривень за кілограм. Ціни на черешні залежатимуть від попиту та погодних умов, як раніше повідомляв 24 Канал.

Зауважте! Черешня переважно вирощується в регіонах Закарпаття, Буковини, а також на півдні України, включаючи Херсонську та Одеську області. Перші партії зазвичай надходять саме з Закарпаття.

Важливо зазначити, що ціни на черешню можуть змінюватись протягом сезону залежно від якості й обсягу врожаю, погодних умов та логістичних факторів.

До слова! Черешневий сезон в Україні цього року розпочався раніше звичайного. Регіональні логістичні виклики можуть впливати на коливання цін та доступність ягід у різних частинах країни.

Цьогоріч, завдяки сприятливим погодним умовам, врожай дозрів швидше, що сприяло зниженню цін на черешню. На сьогодні ціни на вітчизняну черешню на 16% нижчі, ніж на початок продажів минулого року.