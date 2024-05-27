Скільки коштує черешня

Нині ціна становить у середньому 100-140 гривень за кіло. Ціни надалі формуватимуться залежно від попиту та погодних умов, передає 24 Канал.

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Черешні в основному вирощуються в Закарпатті, Буковині та південних областях України, включаючи Херсонщину та Одещину, причому перші партії зазвичай надходять з Закарпаття.

Важливо! Очікується, що ціни на черешні будуть варіюватися залежно від якості та обсягу врожаю, а також погодних умов і логістичних факторів упродовж сезону.

Ранній сезон черешні

Черешневий сезон в Україні цьогоріч стартував раніше. Нині існують регіональні виклики у сфері логістики, що можуть впливати на коливання цін та доступність продукції в міру розвитку сезону.

Цьогорічний сезон продажів української черешні розпочався значно раніше порівняно з минулим роком, коли старт продажів випав на 30 травня.

Цікаво! Завдяки сприятливим погодним умовам, врожай дозрів швидше. Великі партії ягід уже присутні на ринку, що призвело до відчутного зниження цін. Наразі ціна на вітчизняну черешню на 16% нижча порівняно з початком продажів у попередньому році.