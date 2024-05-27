Скільки коштує черешня
Нині ціна становить у середньому 100-140 гривень за кіло. Ціни надалі формуватимуться залежно від попиту та погодних умов, передає 24 Канал.
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Черешні в основному вирощуються в Закарпатті, Буковині та південних областях України, включаючи Херсонщину та Одещину, причому перші партії зазвичай надходять з Закарпаття.
Ранній сезон черешні
Черешневий сезон в Україні цьогоріч стартував раніше. Нині існують регіональні виклики у сфері логістики, що можуть впливати на коливання цін та доступність продукції в міру розвитку сезону.
Цьогорічний сезон продажів української черешні розпочався значно раніше порівняно з минулим роком, коли старт продажів випав на 30 травня.