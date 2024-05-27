Сколько стоит черешня

Сейчас цена составляет в среднем 100-140 гривен за кило. Цены в дальнейшем будут формироваться в зависимости от спроса и погодных условий, передает 24 Канал.

Читайте также Какой будет цена света с 1 июня 2024 года

Черешни в основном выращиваются в Закарпатье, Буковине и южных областях Украины, включая Херсонскую и Одесскую, причем первые партии обычно поступают из Закарпатья.

Важно! Ожидается, что цены на черешни будут варьироваться в зависимости от качества и объема урожая, а также погодных условий и логистических факторов в течение сезона.

Ранний сезон черешни

Черешневый сезон в Украине в этом году стартовал раньше. Сейчас существуют региональные вызовы в сфере логистики, что могут влиять на колебания цен и доступность продукции по мере развития сезона.

Нынешний сезон продаж украинской черешни начался значительно раньше по сравнению с прошлым годом, когда старт продаж выпал на 30 мая.

Интересно! Благодаря благоприятным погодным условиям, урожай созрел быстрее. Крупные партии ягод уже присутствуют на рынке, что привело к ощутимому снижению цен. Сейчас цена на отечественную черешню на 16% ниже по сравнению с началом продаж в предыдущем году.