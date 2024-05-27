Сколько стоит черешня
Сейчас цена составляет в среднем 100-140 гривен за кило. Цены в дальнейшем будут формироваться в зависимости от спроса и погодных условий, передает 24 Канал.
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Черешни в основном выращиваются в Закарпатье, Буковине и южных областях Украины, включая Херсонскую и Одесскую, причем первые партии обычно поступают из Закарпатья.
Ранний сезон черешни
Черешневый сезон в Украине в этом году стартовал раньше. Сейчас существуют региональные вызовы в сфере логистики, что могут влиять на колебания цен и доступность продукции по мере развития сезона.
Нынешний сезон продаж украинской черешни начался значительно раньше по сравнению с прошлым годом, когда старт продаж выпал на 30 мая.