Что изменили для ВПЛ
Пенсионеры могут выбрать любой банк для получения пенсии. Единственным условием является то, что у такого финансового учреждения должна быть соответствующая лицензия.
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Однако, те пенсионеры, которые получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года смогут получить свои средства исключительно через АО "Ощадбанк". Речь идет и о тех, кто ранее пользовался услугами Укрпочты.
Счет, на который поступают пенсионные выплаты лица должен соответствовать определенным требованиям. Сейчас они таковы:
- счет должен быть открыт в банке, которому разрешено осуществлять такие операции;
- такой счет должен считаться активным;
Как изменить этот счет
Номер счета, то есть IBAN должен быть предоставлен в ПФУ при оформлении выплат. Если вы хотите скорректировать эти данные, необходимо обратиться с таким заявлением в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколькими способами:
- онлайн – через вебпортал ПФУ;
- офлайн – в отделении.