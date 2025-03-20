В одному з міст України екстрено призупиняють теплопостачання

20 березня у Львові екстрено призупиняють теплопостачання. Це пов'язано з потеплінням.

Як довго буде відключено опалення

Поки що зупинка теплопостачання триватиме лише один день, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛМР.

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У зв’язку з потеплінням, сьогодні, 20 березня, вдень, з 10:00 по 18:00, Львівтеплоенерго призупинить теплопостачання до житлових будинків,

– повідомляє ЛМР.

Водночас за повідомленням міськради, тепло надалі будуть отримувати:

школи;

садочки;

поліклініки;

лікарні.

Така практика може бути продовжена, якщо температура на вулиці і надалі буде достатньою для цього. Тепловики контролюватимуть ситуацію і своєчасно реагуватимуть на зміни.

Зверніть увагу! За повідомленнями Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вдень 20 березня температура повітря підніметься до орієнтовно 11 – 13 градусів тепла.