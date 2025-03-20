В одному з міст України екстрено призупиняють теплопостачання
- 20 березня у Львові призупиняють теплопостачання з 10:00 по 18:00 через потепління.
- Теплопостачання буде збережено для шкіл, садочків, поліклінік та лікарень.
20 березня у Львові екстрено призупиняють теплопостачання. Це пов'язано з потеплінням.
Як довго буде відключено опалення
Поки що зупинка теплопостачання триватиме лише один день, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛМР.
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У зв’язку з потеплінням, сьогодні, 20 березня, вдень, з 10:00 по 18:00, Львівтеплоенерго призупинить теплопостачання до житлових будинків,
– повідомляє ЛМР.
Водночас за повідомленням міськради, тепло надалі будуть отримувати:
- школи;
- садочки;
- поліклініки;
- лікарні.
Така практика може бути продовжена, якщо температура на вулиці і надалі буде достатньою для цього. Тепловики контролюватимуть ситуацію і своєчасно реагуватимуть на зміни.
Зверніть увагу! За повідомленнями Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вдень 20 березня температура повітря підніметься до орієнтовно 11 – 13 градусів тепла.