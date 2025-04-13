Динаміка позитивна попри все, однак є "але": в якому стані українська економіка у 2025 році

Україна другий рік поспіль отримує на 1 трильйон гривень більше, ніж парламент закладає в бюджет. В цих умовах політики чомусь говорять про нестачу грошей у бюджеті.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар, підкресливши, що у 2024 році державний бюджет було перевиконано на 32%, а перед цим на 50%.

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Про наявність інвестицій в Україні

Економіст розповів, що у 2025 році, згідно з підрахунками, мінімальне перевиконання бюджету становитиме 800 мільярдів гривень. Це, з його слів, прекрасне вікно можливостей для того, щоб знижувати податки й давати дихати реальному сектору економіки.

На жаль, проводиться протилежна політика. Українські підприємства самостійно зробити не можуть нічого,

– зауважив Кухар.

Державі, як пояснив економіст, немає потреби вкладати гроші, оскільки всі сфери, що потребують інвестицій – мають ці гроші, а також доступ до них, зокрема завдяки західним партнерам. Ніде дефіциту фінансування інвестицій, як підкреслив Кухар, немає.

"Звичайно, що будівництво потребує більше грошей, але вже дочекаємось завершення війни, щоб не будуватися під бомбами", – озвучив Кухар.

Що нагнітає клімат у сфері бізнесу?

Середньомісячна зарплата українця відновилася до довоєнного рівня. ВВП в доларах відновиться цього року і навіть, зі слів економіста, перевищить довоєнний рівень. Звичайно, що Україна втратила 70% металургії, це фізично зруйновані заводи, не вистачає 20% виораних земель, бо вони окуповані.

Проте українська економіка на 3-й рік війни, як зауважив Кухар, відчуває себе дуже непогано завдяки західній допомозі, вмілим діям уряду, який не заважав та допомагав там, де треба було.

Однак дії податкового комітету парламенту на чолі з Данилом Гетманцем створили максимально гнітючу атмосферу в бізнесовому кліматі України, який не дає економіці підійматися і розвиватися далі,

– розповів економіст.

Він пояснив, що шалене перевиконання бюджету – це результат завищених податків у період війни. З його слів, для чого це робиться, йому невідомо. Кухар наголосив, що державі дійсно потрібні гроші, але скільки саме – написано в державному бюджеті України, це 2,3 трильйона гривень.

"Ось цю суму ми легко отримуємо завдяки зовнішньому та внутрішньому фінансуванню. Навіщо ми здираємо зі своєї економіки ще зайвий трильйон 3-й рік поспіль?", – вдався в питання економіст.

Михайло Кухар підсумував, що в Україні треба припинити "обдирати ледь живих підприємців", тому що, з його слів, державному бюджету для військових потреб стільки грошей не потрібно, їх вистачає.