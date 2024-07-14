Вищий курс і менше новобудов: які тенденції на ринку нерухомості

У вартість житлових об'єктів, будівництво яких розпочнеться у другому півріччі, закладено курс 45-47 гривень за долар. Для об'єктів економ та комфорт-класу, будівництво яких почалося у 2022-2023 роках, курс буде на 3-4 гривні нижчим.

Як курс впливатиме на вартість житла

Директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA Марина Бігунець розповіла у коментарі 24 Каналу, що девелопери ретельно аналізують економічну ситуацію в країні й коригують ціни.

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Згідно з макроекономічним прогнозом, середньозважений курс долара у 2024 році становитиме 40,7 гривень, а наприкінці року перевищить 42 гривні.

Марина Бігунець пояснила, що середньозважений курс протягом усього циклу будівництва нових об'єктів, який в середньому триває два роки, очікується на рівні близько 43-44 гривні за долар.

Що впливатиме на вартість житла

По-перше, ситуація на валютному ринку, де на первинному ринку житла вартість квадратного метра прив'язана до курсу долара. Від початку року курс американської валюти зріс з 38 до 40,45 грн, що призвело до знецінення гривні на 7%.

По-друге, рівень інфляції: після підвищення тарифів на електроенергію та зростання акцизів на пальне ціни можуть зрости на 10-15%, залежно від групи товарів та послуг. Офіційний прогноз передбачає, що у другому півріччі інфляція прискориться до 5-6%, а за підсумками року складе 8,2%.

Крім того, спостерігатиметься зменшення кількості новобудов. У 2024 році ринок новобудов може знизитися до 30% від обсягів 2021 року. Зменшення будівництва та обмежена пропозиція ЖК і котеджних містечок призвели до вирівнювання попиту і пропозиції. Наразі безперервне будівництво спостерігається лише у третині задекларованих новобудов, здебільшого в безпечних регіонах.

Розмови про "дефіцит" нового житла точаться вже майже 2 роки. Однак це лише "тактичні обставини". Наприклад, в Закарпатській області ситуація прямо протилежна: конкуренція між девелоперами з кожним місяцем посилюється (у другому півріччі на Закарпаття планують "вийти" від 10 до 15 девелоперських компаній з інших регіонів). Схожа ситуація у Львові та Івано-Франківську: у 2024 році в цих містах заявлено у 2 рази більше новобудов, ніж було "довоєнного" 2021 року,

– розповіла експертка.

Також, на вартість житла впливатиме зростання попиту в безпечних регіонах. Попит на житло в безпечних регіонах фактично вирівняв ціни на нерухомість в західному регіоні з центральними містами та великими містами, де раніше ціни були вищими. Наприклад, вартість квадратного метра на старті будівництва в різних регіонах тепер відрізняється лише на 5-10%, тоді як до війни ця різниця могла сягати 40%.